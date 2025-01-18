Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить все сбережения в окно

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 27 0

Правоохранители ищут злоумышленников.

Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выдавшие себя за мэра Москвы Сергея Собянина мошенники заставили 92-летнего полковника разведки в отставке, который во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде, выбросить деньги в окно. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам источника, неизвестный позвонил пенсионеру и, представившись мэром столицы, расспросил его об имеющихся у него деньгах.

Когда телефонный мошенник узнал, что у пенсионера есть сбережения в долларах США, то заявил, что нужно проверить их законность, и для этого деньги нужно передать доверенному лицу. Поддавшись на уговоры, пенсионер по указанию злоумышленников выбросил деньги в окно, которые подобрал «курьер».

Сумма пропавших денег составила более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники начали воровать криптовалюту с помощью Лягушонка Пепе.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
Два человека пострадали в ДТП с такси и двумя фурами в центре Москвы
1:34
Нигерия официально стала партнером БРИКС
1:16
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить все сбережения в окно
0:57
Суд обязал обманувших Ларису Долину мошенников вернуть ей 69 млн рублей
0:38
«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту
0:10
Собянин рассказал о модернизации электроподстанций в Москве

Сейчас читают

«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Богородске
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»