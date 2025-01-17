Собянин: на востоке Москвы открылся новый футбольный манеж

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Там обустроили четыре поля с искусственной травой размером 38 на 22 метра.

Собянин: на востоке Москвы открылся новый футбольный манеж

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

На востоке Москвы открылся новый футбольный манеж. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, москвичи проявляют большой интерес к различным спортивным площадкам и сооружениям. Особенно востребованы крытые манежи и спортивные комплексы, расположенные в жилых районах города.

С 2011 года инвесторы построили в столице более 160 спортивных объектов. Одним из таких примеров является манеж «РФЛ-Арена» имени космонавта Алексея Леонова, расположенный в районе Новогиреево.

На территории манежа расположены четыре поля с искусственной травой размером 38 на 22 метра. Доступ на эти поля открыт для всех желающих. В теплое время боковые стенки манежа будут открываться, чтобы можно было заниматься на свежем воздухе.

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