Собянин: на востоке Москвы открылся новый футбольный манеж

На востоке Москвы открылся новый футбольный манеж. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, москвичи проявляют большой интерес к различным спортивным площадкам и сооружениям. Особенно востребованы крытые манежи и спортивные комплексы, расположенные в жилых районах города.

С 2011 года инвесторы построили в столице более 160 спортивных объектов. Одним из таких примеров является манеж «РФЛ-Арена» имени космонавта Алексея Леонова, расположенный в районе Новогиреево.

На территории манежа расположены четыре поля с искусственной травой размером 38 на 22 метра. Доступ на эти поля открыт для всех желающих. В теплое время боковые стенки манежа будут открываться, чтобы можно было заниматься на свежем воздухе.