Умерла актриса из фильмов «Сталин» и «Колдовской апрель» Джоан Плаурайт

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

За роли в этих картинах она была удостоена почетной премии «Золотой глобус».

Умерла актриса Джоан Плаурайт

Фото: www.globallookpress.com/CAP/PLF

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Умерла известная актриса, обладательница двух премий «Золотой глобус» Джоан Плаурайт. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление ее семьи.

Артистка ушла из жизни 16 января в окружении семьи. Ей было 95 лет.

«Она прожила насыщенную и яркую жизнь как на сцене, так и за ее пределами, пока потеря зрения не вынудила ее уйти на пенсию. Последние десять лет Джоан были наполнены постоянными встречами с семьей и друзьями», — говорится в сообщении семьи актрисы.

В 1993 году Плаурайт стала обладательницей двух «Золотых глобусов» за роли в фильмах «Сталин» и «Колдовской апрель».

Она также снималась и в других не менее известных картинах, таких как «Джейн Эйр», «101 далматинец» и «Чай с Муссолини». За всю карьеру она снялась почти в 80 фильмах и сериалах.

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