Умерла актриса из фильмов «Сталин» и «Колдовской апрель» Джоан Плаурайт

Умерла известная актриса, обладательница двух премий «Золотой глобус» Джоан Плаурайт. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление ее семьи.

Артистка ушла из жизни 16 января в окружении семьи. Ей было 95 лет.

«Она прожила насыщенную и яркую жизнь как на сцене, так и за ее пределами, пока потеря зрения не вынудила ее уйти на пенсию. Последние десять лет Джоан были наполнены постоянными встречами с семьей и друзьями», — говорится в сообщении семьи актрисы.

В 1993 году Плаурайт стала обладательницей двух «Золотых глобусов» за роли в фильмах «Сталин» и «Колдовской апрель».

Она также снималась и в других не менее известных картинах, таких как «Джейн Эйр», «101 далматинец» и «Чай с Муссолини». За всю карьеру она снялась почти в 80 фильмах и сериалах.

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