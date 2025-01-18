Каждые 45 минут Великобританию покидает один миллионер. Почему?

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

Times: каждые 45 минут Британию покидает один миллионер

Каждые 45 минут Великобританию покидает один миллионер. Почему?

Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

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Местные богачи все чаще решаются перебраться в ОАЭ или Швейцарию.

Рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике.

Это стало результатом того, что каждые 45 минут один из местных богачей покидает страну, сообщает издание Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.

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Уточняется, что с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера в Великобритании растет беспокойство из-за того, что налоговые планы лейбористов «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».

В 2024 году Великобритания потеряла почти 11 тысяч миллионеров, что на 157% больше, чем в 2023 году. В основном, по данным газеты, миллионеры уезжают в ОАЭ и европейские страны, такие как Италия и Швейцария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия потеряет около одного миллиарда евро из-за вспышки ящура.

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