Свыше 7 тысяч спасателей проследят за безопасностью крещенских купаний в России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

В этом году желающих окунуться в прорубь будет больше, так как праздник приходится на выходные.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; МЧС России по Курской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более семи тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность купаний в проруби на Крещение по всей России. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

В этот раз, из-за праздников, желающих окунуться в прорубь будет больше. Даже в Якутии, где температура опускается ниже отметки в 50 градусов, участвовать в купаниях намерены свыше девяти тысяч человек.

«В этом году православный праздник приходится на выходные, поэтому желающих окунуться будет больше. Теплая погода на европейской части России внесла свои коррективы: лед местами не достиг безопасной толщины, от этого организовать проруби в естественных водоемах стало невозможно. Органы власти на местах принимают решения об организации купаний и оборудуют специальные места», — уточнил Александр Куренков.

Сотрудники МЧС проведут контрольные замеры толщины льда, проинспектируют покров на прочность. В местах купаний выставят палатки с обогревателями и световыми башнями.

Кроме того, непосредственно на Крещение на этих точках будут дежурить спасатели.

«Более семи тысяч спасателей МЧС России будут обеспечивать безопасность крещенских купаний. Они будут дежурить у организованных мест, таких запланировано около трех тысяч, и патрулировать водоемы для выявления стихийных купаний», — отметил Куренков.

Ранее 5-tv.ru писал, что вокруг потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» построят защитный вал.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Гаубица Д-20 уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО
9:39
Расследование против Nestle началось во Франции
9:19
Свыше 7 тысяч спасателей проследят за безопасностью крещенских купаний в России
9:17
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду
8:59
«Извращенные чувства»: в сети опубликовали дневник возможной любовницы Гитлера
8:39
Около 50 человек заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

Сейчас читают

Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год