Владимир Путин встретился с президентом «НМИЦ эндокринологии» Иваном Дедовым

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Руководитель центра рассказал об уникальности медучреждения.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин встретился с руководителем национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.

Президент «НМИЦ эндокринологии» рассказал, что благодаря личной поддержке российского лидера центр стал активно развиваться и стал медучреждением мирового уровня.

«Мы 150 тысяч амбулаторно принимаем и 25 тысяч стационарно. Все эти 100 лет институт является главным по эндокринологии. Все эндокринопатии, которые встречаются на планете, они все аккумулированы здесь», — сказал Дедов.

Он отметил, что уникальность центра также заключается в том, что там сосредоточена «вся эндокринология».

«Коллектив на подъеме, так что, мы работаем и выполняем все, что нужно», — сказал руководитель медучреждения.

Предыдущая встреча Путина и Дедова состоялась в 2023 году, и на ней шла речь о строительстве нового корпуса медицинского учреждения. Помимо этого, руководитель центра рассказал российскому президенту о причинах роста заболеваемости диабетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Пезешкиан подписали договор о сотрудничестве России и Ирана. Глава государства отметил полезность и содержательность переговоров с иранским лидером.

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