Путин поздравил работников атомной промышленности с праздником

Тех, кто обеспечивает страну чистой энергией, поздравил президент РФ Владимир Путин. Сегодня в России День работника атомной промышленности.

Президент подчеркнул, что наши ученые создали не только передовой комплекс, но и обеспечили ядерный паритет страны. А коллектив «Росатома» закладывает основы для развития отрасли, используя передовые разработки в медицине, освоении космоса и Арктики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне энергетического кризиса в Европе Италия решила возобновить ядерную генерацию, остановленную почти 40 лет назад.

Партнерство с Россией, обладающей значительным опытом в строительстве АЭС, могло бы снизить напряженность на рынке электроэнергии, однако санкции и курс Брюсселя мешают этому. Эксперты отмечают, что возврат к атомной энергетике для Италии пока остается скорее лозунгом, и страна может попытаться опереться на американскую Westinghouse, надежность которой вызывает вопросы, особенно с учетом опыта «Фукусимы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.