Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП

Самые сильные увечья получили те, кто сидел на передних местах.

Российская туристка, одна из пострадавших в ДТП на Шри-Ланке 17 января, поделилась деталями произошедшего. Подробнее об инциденте она рассказала 5-tv.ru.

По словам Ирины, группа должна была совершить двухдневную экскурсию.

«Пять русских туристов были из нашего отеля, четверо из другого», — рассказывает женщина.

Авария произошла вскоре после того, как автобус отъехал от отеля.

«Я спала в момент столкновения, поэтому ничего не помню. Когда случилось столкновение, я ударилась головой и потеряла сознание», — добавила пострадавшая.

Туристов вытащили из автобуса, разбив стекла, и отвезли в местную больницу.

У Ирины диагностировали сильный удар головы. У нее была разбита бровь. Кроме того, девушка лишилась нескольких передних зубов.

«Самые серьезные травмы получили туристы, сидевшие впереди — муж и жена с переломами ног, они были в тяжелом состоянии, но в сознании», — отметила потерпевшая.

Позже группа вернулась в отель, однако состояние Ирины ухудшилось.

«Сегодня мне стало хуже, очень сильно болит голова и тошнит, поэтому увозят в госпиталь», — заключает женщина.

Напомним, автобус, в котором находилось около 30 наших сограждан, столкнулся с цементовозом на дороге в районе Тангаллы. Водитель погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Посольство РФ опубликовало список пострадавших россиян в ДТП на Шри-Ланке.