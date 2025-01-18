«До последнего держался»: боец из Дагестана не мог подвести своих погибших товарищей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 52 0

Военнослужащий ВС РФ Абдуллаев рассказал об обороне блиндажа в одиночку

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Он потерял на миссии своих товарищей, но не позволял себе сдаваться.

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России Магомед Абдуллаев с позывным «Судья» держался до последнего, когда в одиночку защищал блиндаж 21 день. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

До точки назначения он шел с товарищами несколько дней. Была большая опасность атаки дронов ВСУ, поэтому приходилось спать в укрытии.

«Моя задача была дежурить. Моя задача была сообщать обо всем, что я слышу. О технике, о стрельбе пулеметов», — объяснил он.

Сначала он восемь дней оборонял блиндаж с товарищем, а дальше удерживал позицию в одиночестве. Поскольку потерял своих сослуживцев. Он оплакивал друзей, которые погибли в бою, но был вынужден сохранять хладнокровие, не мог позволить себе сдаться.

«Я не хотел подвести личный состав, своих командиров. Я до последнего держался. Я знал, если сдамся, то получается, коту под хвост вся наша задача, все мои погибшие друзья. Я не мог себе позволить вот так взять и сдаться, и провалить задание», — подчеркнул боец.

Абдуллаев рассказал, что не терял надежду ни на секунду. Но в один момент все же немного засомневался, что не сможет выжить. Так как силы в таких местах быстро заканчиваются. Когда холодно и приходится мокрым лежать на земле без спальника. Однако он точно знал, что его тело не оставят и заберут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семья участника СВО из Дагестана, оборонявшего блиндаж, вышла с ним на связь.

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