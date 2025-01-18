«Это останется вишенкой на торте»: SHAMAN про знаковый момент тура «Победа»

Артист также поведал о том, почему решил так назвать свою программу.

Самым знаковым событием тура «Победа» заслуженного артиста РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) стал концерт на Красной площади 22 августа прошлого года. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в МХАТ имени М. Горького, где в субботу проходит литературно-музыкальный спектакль «Настоящие» с участием певца.

«Это был, конечно, грандиозный концерт, который просто будоражил общественность. Это было достаточно сложное мероприятие, но с командой мы это сделали. И вот это, наверное, так и останется в моем послужном списке «вишенкой на торте», — сказал артист.

Именно на Красной площади в День государственного флага Российской Федерации SHAMAN представил свою программу впервые. По словам артиста, все выступления проходят с большим аншлагом.

Дронов также отметил, что название «Победа» — очень символично, ведь в этом году страна будет отмечать 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, вся Россия с нетерпением ждет еще одну, не менее важную для нас победу.

«Я, как музыкант, отражаю это творчески», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что ульяновский губернатор сходил на концерт SHAMAN.