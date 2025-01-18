Собянин поблагодарил столичный бизнес за украшение города к Новому году

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 4 0

Собянин: бизнес Москвы принял самое активное участие в оформлении столицы зимой

Собянин поблагодарил столичный бизнес за украшение города к новому году

Фото: Сергей Собянин личный блог/sobyanin.ru

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Главным трендом тало сочетание зеленой хвои с красными елочными шарами.

Зимой Москва стала особенно нарядной, активное участие в праздничном оформлении столицы принял городской бизнес. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Благодаря усилиям предпринимателей преобразились тысячи витрин. Различные городские заведения, магазины, пункты выдачи заказов попытались подобрать самые лучшие украшения, отметил градоначальнк. Главным трендом праздничного дизайна 2025 года стало сочетание зеленой хвои с красными елочными шарами.

«Самое главное — на улицы города выплеснулось настоящее море тепла и света. Такое радостное и желанное в темные зимние дни. От всей души благодарю предпринимателей, дизайнеров, художников, руководителей и работников предприятий общественного питания и сферы услуг, которые вложили свой труд и талант в украшение Москвы», –написал Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин подвел итоги развития топливно-энергетического комплекса столицы за 2024 год.

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