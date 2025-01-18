Собянин рассказал о модернизации электроподстанций в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Градоначальник подвел итоги развития топливно-энергетического комплекса столицы за 2024 год.

Собянин рассказал о модернизации электроподстанций в Москве

Фото: mos.ru

В 2024 году в Москве проводили работы по модернизации на 21 электроподстанции. Крупнейшая из них — центр питания «Сырово», который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Подмосковья, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, в прошлом году был обновлен турбоагрегат № 4 ТЭЦ-23: заменены турбина, генератор, трансформатор и другое оборудование. Также в городе отремонтировали больше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и возвели сетевую инфраструктуру для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов.

Кроме того, в Москве завершили масштабный проект по повышению надежности электроснабжения главного корпуса МГУ им. М. В. Ломоносова — построили восемь трансформаторных и две распределительные подстанции, проложили несколько кабельных линий.

Еще в 2024-м ввели в эксплуатацию современную газовую котельную для многофункционального комплекса «Олимпийский».

Среди задач на текущий год — внедрение умной электроники на котле № 1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России — ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича.

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