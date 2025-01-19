Один человек погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 48 0

Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Санкт-Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Из опасной зоны эвакуировали 15 человек.

В Санкт-Петербурге в Центральном районе на 5-й Советской улице загорелась кровля пятиэтажного дома, один мужчина погиб. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. 

По информации регионального управления МЧС, пожар распространился на площади 70 квадратных метров. К ликвидации пламени было привлечено от восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.

К слову, на днях в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области один человек погиб в результате взрыва газа. Инцидент произошел на улице Огарева в двухэтажном жилом доме. В результате хлопка загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка. Спасателям удалось оперативно справиться с пожаром, который охватил площадь в 250 квадратных метров.

Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек, еще семерых удалось спасти. Согласно последним данным, один человек погиб и еще один пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Советском районе Уфы загорелся магазин «Светофор».

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