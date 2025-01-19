«Я не меркантильная»: 18-летняя невеста Лепса ответила на обвинения

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 54 0

Аврора Киба не хочет встречаться с ровесниками из-за неприглядного будущего

«Я не меркантильная»: 18-летняя невеста Лепса устала от обвинений

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Аврора Киба выложила в соцсеть ироничное видео.

Только-только закончившая школу молодая возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба продолжает отбиваться от хейтеров шутливыми роликами в соцсетях. На этот раз 18-летняя девушка намекнула, что не хочет встречаться с ровесниками из-за заранее неприглядного для нее будущего.

В видеоролике она дала понять, что если бы вышла замуж «за свой типаж» (ровесника), то была бы несчастной, сошла с ума и получила бы не бриллиантовое кольцо, а пластмассовое.

«У меня есть живое доказательство того, что я не меркантильная», — подписала пост девушка.

В комментариях ироничное видео Кибы поняли далеко не все — многие продолжили шутить про 44-летнюю разницу в возрасте возлюбленных и говорить о пиаре.

Аврора Киба и Григорий Лепс поразили публику, когда в июне вместе появились на музыкальной премии. Тогда певец сразу заверил, что его намерения серьезны, и, возможно, они приведут к свадьбе. Сама девушка тоже не отрицает этого, однако и согласием пока не отвечает. Она уехала в Лондон, но не как поется в известной песне «жить», а учиться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Григорий Лепс рассказал о новогоднем подарке молодой возлюбленной.

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