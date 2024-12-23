«Это секрет!» — Григорий Лепс рассказал о новогоднем подарке молодой возлюбленной

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 49 0

Григорий Лепс рассказал о новогоднем подарке Авроре Кибе

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец признался, что любит радовать близких.

Народный артист РФ Григорий Лепс раскрыл, любит ли он устраивать сюрпризы или все же ему по душе принимать подарки самому. Корреспондентам 5-tv.ru удалось пообщаться с певцом на красной дорожке после грандиозного гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом».

На вопрос журналистов о том, как он относится к новогодним подаркам, музыкант ответил, что дарить их ему нравится намного больше, чем получать.

«Дарить подарки очень люблю, особенно близким людям. Практически всем уже почти подарил, ну, за маленьким исключением, но еще есть время, я успею купить», — рассказал музыкант.

Григорий также обмолвился, что уже подготовил подарок своей новой избраннице Авроре, которая, к слову, пришла поддержать любимого на концерте. Однако, что именно получит девушка на Новый год, музыкант предпочел не раскрывать.

«Ну конечно, так я вам и скажу — это секрет!» — отшутился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева впервые показала подарки от нового мужа.

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