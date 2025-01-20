«Это может случиться»: Санду назвала условие для помощи Приднестровью

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский обратился к Санду с просьбой выполнить обещание и не препятствовать поставкам газа в республику.

Президент Молдавии решила оставить сотни тысяч жителей Приднестровья без тепла и света. Майя Санду отвергла предложение «Газпрома» по поставкам туда газа, поскольку закупка топлива из России — якобы «нарушает международные санкции». Однако в чем именно нарушение, политик пояснить не смогла.

Несколько дней назад Санду обещала, что не будет против, если Тирасполь сам найдет выход из энергокризиса. Правда, теперь Кишинев выдвигает дополнительное условие: Приднестровье получит газ, если согласится заменить контингент миротворцев из России на некую «наблюдательную миссию Евросоюза». То есть оккупацию левобережья Днестра НАТО, что неприемлемо ни для Тирасполя, ни для Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека.