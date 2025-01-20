Экипаж танка Т-80 уничтожил вражескую гаубицу вблизи Часова Яра

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Бойцы «Южной» группировки войск придерживаются тактики стрельбы с закрытых огневых позиций.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В зоне спецоперации российские танкисты поразили замаскированную артпозицию ВСУ. Экипаж модернизированного танка Т-80 работал на переднем крае вблизи Часова Яра в ДНР. В это время оператор российского беспилотника обнаружил в лесополосе артиллерийское орудие противника. Координаты передали танкистам. Несколькими выстрелами они уничтожили вражескую гаубицу и находившийся рядом с ней блиндаж с расчетом.

«Мы уничтожили большой блиндаж противника, в котором находилось (боевиков ВСУ меньше. — Прим. ред.) взвода. Тем самым помогли нашей пехоте продвинуться и продвинули линию фронта», — сказал командир танка Т-80 с позывным «Хабс».

Танкистам «Южной» группировки войск удается эффективно бороться с врагом благодаря тактике стрельбы с закрытых огневых позиций. Так боевая машина может поражать цели, находящиеся вне прямой видимости, при этом риск попасть под удар противника значительно ниже.

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