Собянин: число резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилось до 118 предприятий

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Они создали около 18,6 тысячи рабочих мест.

Собянин: число резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилось до 118 предприятий

Фото: mos.ru

В 2024 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получило 17 предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Широкий пакет налоговых и таможенных преференций доступен 118 высокотехнологичным компаниям столицы по итогам 2024-го. Они создали порядка 18,6 тысячи рабочих мест», — написал Мэр Москвы

Семь новых резидентов индустриального парка «Руднево» производят беспилотники и комплектующие к ним. На площадке «Алабушево» статус резидента получили четыре предприятия по выпуску лекарств и медицинских изделий.

Еще четыре компании работают на площадке «Печатники». Они производят источники бесперебойного питания и литийионные аккумуляторные батареи для электротранспорта, аппараты самообслуживания, элементы спутниковой связи. Новый резидент на площадке «Микрон» выпускает микроэлектронику.

«В этом году особой экономической зоне „Технополис Москва“ исполняется 19 лет. Поздравляю компании, которые локализовали производства на территории ОЭЗ, и желаю достижения высокотехнологичных успехов!» — заключил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 медучреждений построят по проектам комплексного развития территорий (КРТ). 

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