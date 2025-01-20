Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Воздушные гавани в Татарстане временно не принимали и не отправляли рейсы.

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) возобновили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В период их действия на запасных аэродромах сели три воздушных судна. Они должны были приземлиться в Казани.

Утром 20 января вводились временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ижевска. Мера применена для обеспечения безопасности передвижения на самолетах. Службы аэропортов и экипажи воздушных судов принимают все необходимое для этого. Безопасность, по словам представителя ведомства, является главным приоритетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что дроны ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане. В результате нападения украинских беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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