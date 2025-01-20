«Мы любим тебя, Америка»: Байден опубликовал прощальное селфи из Белого дома

Считанные минуты остаются до инаугурации 47-го президента США.

Президент США Джо Байден, который сегодня передаст свои полномочия победившему на выборах Дональду Трампу, опубликовал фотографию с территории Белого дома. На снимке он предстал с женой Джилл Байден.

«Еще одно селфи на дорожку. Мы любим тебя, Америка», — подписал снимок 46-й президент Штатов.

Джо Байден и Джилл Байден. Фото: x.com/ President Biden

Селфи было сделано перед приемом Баденами будущего президента США и будущей первой леди Меланией в Белом доме. Дональд с супругой, по традиции, примут участие в чаепитии с пока еще хозяевами официальной резиденции президента в Вашингтоне.

Дональда Трампа впереди ожидает присяга, а после инаугурационный обед. Его меню уже известно. CNN передает, что на столах будут крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт. Также к каждому блюду будут предложены вина из разных регионов США: Chardonnay из Вирджинии, Cabernet Sauvignon из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин от лица страны поздравил избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность.