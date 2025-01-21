Красиво, но рискованно: чем опасны поцелуи с бородатым мужчиной

Дерматолог предупредила о серьезных последствиях для здоровья.

Желая выглядеть более мужественно, представители сильного пола отращивают бороду или оставляют щетину. Однако они не догадываются, что в таком случае их возлюбленные находятся в опасности. Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева поделилась с Life.ru тем, что обилие волос на лице часто является местом скопления вредных микроорганизмов, которые не прочь начать развитие на чужой коже.

«Поцелуй с бородатым партнером может привести к раздражению кожи и даже развитию инфекции — импетиго», — отмечает специалист.

Такое заболевание кожных покровов крайне распространенное. Его развивает рода бактерий, способных создавать колонии, — стрептококки и стафилококки. В результате их проникновения под кожу или в корень волоса происходит воспаление на поверхности тела.

«Начинают образовываться пятна с поверхностными пузырями, наполненными серозной жидкостью или гноем», — говорит эксперт.

Александра также напомнила, что указанные бактерии находятся на коже всех людей, но только если снижается иммунитет и появляются раздражения, они распространяются, преодолевая барьер защиты.

Наибольшему риску вмешательства вредоносных организмов подвержен тот, кто не соблюдает личную гигиену или болеет хронически. По словам собеседницы, не смотря на тщательный уход за бородой, она все равно останется местом неблагоприятных микроорганизмов.

Если импетиго не лечится, то есть вероятность поражения лимфоузлов, подкожной клетчатки и костной ткани.

«Лечат импетиго с помощью антибактериальных и антисептических мазей, кремов и растворов. Для подавления иммунного ответа также могут прописать мази с глюкокортикостероидами», — заключает врач.

В случае отсутствия решения проблемы дерматологи подключают лечение антибиотиками — в виде таблеток или инъекций.

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