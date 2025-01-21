Загорелись крыши: зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ

Эфирная новость 50 0

Зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Над регионами России сбили более полусотни дронов.

Наши зенитчики этой ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ. Над российскими регионами сбито более полусотни дронов. Почти половина из них — над территорией Брянской области. Десять нейтрализованы в районе Смоленска.

Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома. Это привело к возгораниям на крышах. На некоторых постройках выбиты стекла. Жильцов одного из домов эвакуировали. Многоэтажку осмотрели специалисты. Сейчас люди уже вернулись в свои квартиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что дроны были ликвидированы в промежутке с семи до восьми часов вечера по московскому времени.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
Умер известный французский режиссер Бертран Блие
17:03
ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
16:51
Возраст не помеха: Деми Мур заподозрили в романе с «паучком» Эндрю Гарфилдом
16:40
«Обстоятельная беседа»: Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
16:29
Свыше шести миллионов россиян в 2024 году проверили репродуктивное здоровье
16:15
Кириенко анонсировал получение президентских грантов почти 1,5 тыс. НКО

Сейчас читают

В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Выше головы: в Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыш
Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год