«Критическая важность»: Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали

Соответствующий указ он подписал в первый день своего президентства.

Президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский, а высочайшую гору Северной Америки Денали — в Мак-Кинли. Он подписал соответствующий указ, документ обнародован на сайте Белого дома.

В документе указывается, что глава МВД страны в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с переименованием. После этого ведомству нужно будет обновить данные в официальной Информационной системе географических названий.

Как подчеркнул Трамп, Американский залив является «самым большим в мире». Новое наименование ему присваивается «в знак этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» Соединенных Штатов.

Высочайшая гора Северной Америки, которая находится на Аляске, была изначально названа в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году. Однако в 2015-м американский лидер Барака Обама переименовал ее в Денали. Сделал он это в знак уважения к коренному населению Аляски. Однако Трамп в своем указе подчеркнул, что решение Обамы оскорбило память Мак-Кинли, героически приведшего американцев к победе в войне с Испанией.

Кроме того, Трамп поручил главе МВД подготовить новый список американцев, которые заслуживают увековечивания.

В понедельник, 20 января, состоялась инаугурация Дональда Трампа. В первые дни своего президентства он намерен подписать 100 указов. Среди них, например, массовая депортация мигрантов, отказ от большинства мер энергетической политики бывшего американского лидера Джо Байдена и свобода для участников беспорядков в Капитолии США в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп подписал первые указы о назначениях в администрацию президента.