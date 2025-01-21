Свыше шести миллионов россиян в 2024 году проверили репродуктивное здоровье

Минздрав намерен увеличить охват взрослого населения страны так называемой репродуктивной диспансеризацией.

Свыше шести миллионов россиян в 2024 году впервые прошли диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XIX Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

«В 2024 году впервые репродуктивную диспансеризацию за счет средств обязательного медицинского страхования прошли более 2,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин», — сказал Мурашко.

Одна из главных задач — увеличение охвата взрослого населения данной диспансеризацией к 2030 году, добавил министр.

Также в Минздраве сообщили о внедрении новых подходов в работу женских консультаций, направленных на формирование положительных репродуктивных установок. По данным ведомства, свыше 260 тысяч беременных женщин прошли анкетирование, в рамках которого получили информацию о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных обстоятельств.

Кроме того, свыше 11 тысяч медработников обучились современным методам психологического консультирования женщин по поводу репродуктивного здоровье. Это помогло сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток в 2024 году.

Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина ранее заявила, что откладывание беременности — одна из главных причин бесплодия у женщин в России. Она рекомендовала парам не откладывать зачатие ребенка «на потом».

По словам Долгушиной, бесплодие диагностируют, если мужчина и женщина регулярно занимаются незащищенным сексом на протяжении года, и это не приводит к зачатию. Возраст девушки в таких отношениях должен быть меньше 35. Если женщина старше, то срок снижается до полугода. Из-за бесплодия под наблюдением находятся примерно 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин.

«Основным направлением в сохранении репродуктивного здоровья нации является развитие профилактической медицины и переход от лечения заболеваний к их профилактике. Также важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье», — подчеркнула специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых распространенных причинах бесплодия у российских мужчин.