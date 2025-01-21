Есть жертвы: ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан

Проводится она в городе Дженин.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан в Палестине. Об этом сообщила пресс-служба войск в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине», — говорится в сообщении.

Названа эта операция «Железная стена». Как пишет The Times of Israel со ссылкой на источник, она будет полномасштабной и продлится несколько дней. Изначально ЦАХАЛ нанес удары беспилотниками по объектам инфраструктуры в Дженине, которые используют радикальные группировки. После этого в город вошли военные армии Израиля.

Минздрав Палестины, в свою очередь, сообщил в Telegram-канале, что в ходе КТО Израиля в районе города Дженин погибли четыре человека и еще 35 получили ранения разной степени тяжести.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС освободит вторую группу заложников 25 января. В ответ еврейское государство должно будет выпустить палестинских заключенных. Обмен состоится в рамках достигнутого недавно перемирия после 15 месяцев войны.