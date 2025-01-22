Рубио: США хотят прекращения украинского конфликта на стабильной основе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Новый глава Госдепа заявил, что переговоры по Украине будут сложными и каждой стороне «придется идти на уступки».

Рубио: США хотят прекращения украинского конфликта на стабильной основе

Фото: www.globallookpress.com/ Ron Sachs - Cnp For Ny Post

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США хотят добиться устойчивого прекращения конфликта на Украине, которое не приведет к возобновлению кризиса через несколько лет. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно (урегулирование конфликта — Прим. ред.) вылилось в войну через два, три или четыре года», — сказал Рубио.

Он добавил, что переговоры в этом вопросе будут сложными и каждой стороне «придется идти на уступки».

Ранее в этот день Рубио официально вступил в должность нового госсекретаря США, сменив на этом посту Энтони Блинкена. Политик стал первым гражданином Штатов латиноамериканского происхождения, получившим пост главного дипломата страны.

Рубио известен критикой политического курса Китая и поддержкой действий Израиля. В прошлом 53-летний сенатор активно выступал за жесткую внешнюю политику в отношениях с Ираном, Кубой и КНР.

Теперь, после официального принятия полномочий, Рубио озвучил приоритетный, по его мнению, вопрос для американской экономики. Он настаивает на «гиперактивном развитии экономики с целью окончательного дистанцирования от политических методов властей Поднебесной».

Уже в ближайшие часы Рубио проведет первые переговоры с министрами иностранных дел Индии, Австралии и Японии. Все три страны вместе с США входят в QUAD — объединение, созданное для диалога о проблемах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дональд Трамп ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине после своей инаугурации.

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