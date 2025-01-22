После освобождения города в ДНР в первую очередь волонтеры взялись за ремонт поврежденных крыш домов.

Боевики армии Украины расстреливали мирных жителей города Горняк ДНР. Об этом рассказал горожанин, волонтер Народного фронта Дмитрий Шафиев в беседе с 5-tv.ru.

«Бодались, особенно когда только заходили. Там квартал на входе был весь разнесен от украинских войск. Есть случаи, они расстреливали людей. У меня люди работают, один вот вышел, что-то, где-то, тра-та-та — и все! Ждуны и так расстреливали людей, а беспилотники вообще вытворяли тут страшные вещи. Убивали мирных, просто мирных», — поделился он.

Когда в город зашли войска России, только в тот момент боевики ВСУ «начали шевелиться». Сейчас безопасность мирных жителей Горняка обеспечивают бойцы пятого отдельного комендантского полка 51-й армии Вооруженных сил России.

«Сначала начали раздавать продукты, солдаты свозили, помогали нам и сейчас помогают отлично», — добавил Шафиев.

В первую очередь волонтеры взялись за ремонт поврежденных крыш домов в Горняке. Сейчас определенные вещи сделать невозможно из-за холода, но быт в городе уже налажен.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк 29 октября 2024 года. Российские бойцы тогда нанесли поражение ВСУ в районах следующих населенных пунктов: Димитров, Тарасовка, Красное Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское. Отражены 13 контратак националистов. Российские войска ликвидировали более 500 украинских боевиков, а еще уничтожили БМП Kirpi, два авто и гаубицы: одна «Мста-Б», две Д-20 и три Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ. Над регионами России сбили более полусотни дронов.