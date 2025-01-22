«Стабильно»: Патрушев заявил о росте производства сырого молока до 34 млн тонн в 2024 году

Если ситуация будет противоречить стабильности внутреннего рынка, правительство ограничит экспорт.

Производство сырого молока в России в 2024 году выросло до 34 миллионов тонн. Ранее заявленные прогнозы удалось достигнуть. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе XVI съезда Национального союза производителей молока в Москве.

«Стабильный рост в вашей отрасли продолжается. В 2024 году у нас производство сырого молока составило 34 миллиона тонн, к году это плюс 200 тысяч тонн, что соответствует ранее заявленным прогнозам. То есть каких мы объемов, по сути, планировали достигнуть, мы их и достигли», — сказал он.

По традиции примерно 70% от объема производства продукции приходится на организованный сектор. По словам Патрушева, положительная динамика роста в 2024 году сохраняется по основным категориям. В частности, увеличилось производство питьевого молока, кисло-молочных продуктов, сыров, йогуртов, а также мороженого.

При этом продолжается контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия. Так, если ситуация будет противоречить стабильности внутреннего рынка, правительство ограничит экспорт.

Прежде сообщалось, что почти 100% импортного молока в РФ привозят из Белоруссии. По данным Россельхознадзора, 94% ввезенной продукции — были именно из союзной республики. Уверенно лидирует Белоруссия и в поставках яиц. Их доля составила 87%.

Кроме того, более половины импортной мясной продукции также ввозят из Белоруссии. Особым спросом пользуются говядина и мясо птицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стабильная ситуация с производством яиц. Американскому рынку потребуются месяцы на восстановление после вспышки птичьего гриппа, но российские коллеги готовы к любому повороту событий.