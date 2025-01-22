Человек нуждается в обществе, но и в компании самого себя ему должно быть комфортно, уверен психолог.

Страх одиночества может быть вызван гиперопекающими в детстве родителями. Об этом изданию Газета.ру рассказала психолог Галина Губанова.

По словам специалиста, боязнь человека остаться одному может быть вызвана множеством факторов. Например, низкой самооценкой, высокой тревожностью, беззащитностью в быту и отсутствием навыков самостоятельной жизни. Кроме того, гиперопекающие родители могут породить страх быть отвергнутым и взрастить зависимость от другого человека.

Для борьбы с этим необходимо для начала повысить самооценку и осознать собственную ценность, советует эксперт. Для этого замечайте свои объективные достижения. Еще помочь способны сеансы психотерапии.

Также Губанова рекомендует занять себя различными делами: учебой, работой, искусством. Это дает опору и ощущение жизни. Еще нужно научиться вставать в позицию наблюдателя. Это поможет увидеть картину в целом и научит сдерживать первичные импульсы. Они подталкивают к необдуманным поступкам: позвонить, написать, приехать.

«Четвертое — это принять одиночество как экзистенциальную данность и дорогого друга. Научиться наслаждаться одиночеством, ценить его как время для уединения и реализации собственных целей — самый ценный ресурс. Это не значит, что нужно быть одному, человек нуждается в обществе. Важно понимать, что другой человек не может восполнить все твои потребности», — объясняет психолог.

Специалист подчеркивает, что любовь к себе — это не про эгоизм, а про возможность проявить себя.

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