Пакет мандаринов и икона Невского: боец ВС РФ 4 дня полз по болоту к своим

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 33 0

Российский боец четыре дня полз по болоту в зоне СВО, пробиваясь к своим

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Из последних сил солдат пытался не замерзнуть.

Российский солдат четыре дня полз по болоту, спасаясь из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробностями случившегося боец поделился в разговоре с 5-tv.ru.

«Мне стало очень плохо, я лежал ничем не укрытый, у меня ничего и не было. Сказали взять с собой патроны, гранаты, все, что было», — вспоминает военнослужащий.

Лежа на животе, военный подкладывал под себя руки, чтобы хоть немного их согреть. Он также постоянно двигал конечностями, чтобы не замерзнуть.

Уроженец Перми рассказал, что пошел на СВО добровольцем. На первом боевом задании он получил обморожение ног и чудом выжил.

«Зато теперь у меня есть очень много ценностей. Это не то, что там в телефоне посидеть или телевизор посмотреть. Когда я лежал, мне почти всегда хотелось быть где-то в другом месте, например, покататься на лыжах с какой-нибудь девушкой», — признался он.

После эвакуации обессиленный солдат уснул, сжимая в руках пакет мандаринов и иконку Александра Невского.

В настоящий момент он находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ.

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