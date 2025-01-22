Россиян ожидает индексация соцвыплат на фактическую инфляцию

Будет сделана соответствующая доплата уже в феврале.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты в 2025 году будут проиндексированы на фактическую инфляцию.

«Социальны выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию. Она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка и составила 9,5%. Отмечу, что инфляция оказалась и выше прогноза правительства. На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать» — подчеркнул Путин.

Он предложил уже в январе проиндексировать страховые пенсии по фактической инфляции прошлого года. А это 9,5%. Исходя из того, что январь подходит к концу, решение реализуют задним числом. Будет сделана соответствующая доплата в феврале.

«С 1 октября прошлого года проведена индексация военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потери кормильца. Повышение составило 5,1%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году. Причем тоже задним число с 1 января 2025 года», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин заявил, что 2024 год стал достаточно успешным для экономики России.