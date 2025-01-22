«Есть чем гордиться»: в Белоруссии активно развивается сельское хозяйство
Лукашенко: несмотря на санкции, в Белоруссии развивается сельское хозяйство
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Западные санкции не помешали нарастить производство.
Не только молоком богата Белоруссия — там активно развивается мясное животноводство и птицеводство. Ну и куда же без символа страны — картофеля.
Западные санкции не помешали хозяйствам увеличить производство. Напротив, республика стала даже больше экспортировать. В этом убедился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
Картофель, конечно же, один из символов Белоруссии. В прошлом году в хозяйстве всех категорий накопано больше трех миллионов тонн картофеля. Сейчас склады заполнены. Товар отгружают покупателям и совсем скоро, к маю, эти площади опустеют.
Разные сорта — и для чипсов, и для фри, и просто — варить или жарить. Ерена Федоровна известна на всю Белоруссию — она здесь первая женщина-фермер, которая больше 30 лет выращивает картофель. Перенять опыт к ней приезжают даже представители больших агрохолдингов.
«Ну, мы работаем на внутренний рынок, а также и за рубеж — это Россия, Молдавия, Грузия. Где есть спрос, туда мы поставляем», — рассказала глава фермерского хозяйства Ерена Парфианович.
Ерена Федоровна отметила, что на экспорт идет около 80% продукции.
Конечно, что в Белоруссии только картофель и сельское хозяйство — это стереотипы и мифы. Больше всего посевных площадей тут под зерновые и овощи. Сельское хозяйство занимает всего 8-9% от ВВП. Но цифры по урожаю все равно поражают — хватает и себе, и много идет на экспорт.
«В условиях незаконных фашистских беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводят против нашего государства, именно экспорт сельскохозяйственной продукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки. Мы много себя критикуем и правильно, однако если посмотреть правде в глаза — нам есть чем гордиться», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По молочке Белоруссию можно назвать чемпионом. В 2023 году здесь произвели больше восьми миллионов тонн молока. Страна занимает места в топе мировых экспортеров. На российском рынке доля в 15% — это почти весь молочный импорт в нашу страну. Этот агрокомбинат поставляет молоко экстра-класса.
«Дойное стадо в основном здесь, 900 голов коров плюс шлейф молодняка. Мы когда построили комплекс, начинали с семи тонн на корову, сегодня мы вышли на 14 тонн на корову. Это современный европейский показатель», — рассказал директор филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Вадим Кунц.
А еще сыры, которые давно завоевали места в холодильниках россиян.
«Российский рынок является одним из приоритетных направлений нашего развития. У нас надежные отношения с ведущими торговыми сетями, и мы постоянно работаем над тем, чтобы география поставок расширялась», — отметила совладелица и директор по развитию предприятия «Беловежские сыры» Светлана Сушко.
Хоть и не золотые, но диетические, столовые яйца всех категорий несут эти курицы — национальные рекордсмены– полтора миллиона штук в день.
«Самое главное, чтобы вовремя у птицы были корма, вода, микроклимат соответствовал, то есть скорость движения воздуха, температура, влажность. Это самый главный залог того, чтобы они хорошо себя чувствовали, не болели и давали нам яичко», — отметила бригадир производственной бригады в животноводстве Татьяна.
«Ну, вы прямо о них заботитесь. Нас вот не пустили сюда со светом», — сказал корреспондент бригадиру.
«Это стресс. Любой лишний человек или какое-то воздействие — это стресс для птицы. Они на все реагируют очень», — ответила Татьяна.
Около 70% яиц с этой фабрики остается в Белоруссии, остальное на экспорт — в Россию, Эмираты, Катар, Афганистан.
Животноводство тут развивается стремительно. В 2024 году в Белоруссии произвели почти два миллиона тонн мяса, а это почти на 2,5% больше, чем годом ранее. И Россия, опять же, основной импортер.
«В 2023 году более 300 тысяч тонн различных видов мяса, в 2024 году 350 тысяч тонн, то есть рост достаточно приличный, где-то на 10%», — рассказал бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Везут отсюда и свинину, и говядину, и птицу. Это крупнейшее предприятие по производству мяса индейки в Белоруссии. Полный цикл — от выращивания цыпленка до упаковки готовой продукции.
Тут же производство варено-копченых изделий, сыровяленых, полуфабрикатов. Оборудование современное, линии автоматизированы. И вся продукция соответствует ГОСТу. Поэтому, может, белорусские колбасы — одни из самых вкусных. И они давно известны за рубежом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патрушев заявил о росте производства сырого молока в России.
86%
-1.65 103.24
-0.05
Нашли ошибку?