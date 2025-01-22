Экс-игрока «Что? Где? Когда?» внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший игрок телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналист Ровшан Аскеров* был внесен в список экстремистов и террористов. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга.

Бывший участник интеллектуальных игр с 2022 года находится в розыске из-за возбужденного против него уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. Поводом для этого стали его оскорбительные высказывания, касательно маршала Георгия Жукова, руководившего Красной армией в годы Великой отечественной войны.

Кроме того, список пополнил также признанный иноагентом общественный деятель Леонид Гозман*, которого в июне 2024 года суд заочно приговорил к лишению свободы на срок восемь с половиной лет за распространение фейков о Российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал имущество признанного в РФ иноагентом рэпера Моргенштерна.

* — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга