Экс-игрока «Что? Где? Когда?» внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналист Ровшан Аскеров с мая 2022 года заочно арестован за реабилитацию нацизма.
Фото: www.globallookpress.com/© Belkin Alexey
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Бывший игрок телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналист Ровшан Аскеров* был внесен в список экстремистов и террористов. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга.
Бывший участник интеллектуальных игр с 2022 года находится в розыске из-за возбужденного против него уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. Поводом для этого стали его оскорбительные высказывания, касательно маршала Георгия Жукова, руководившего Красной армией в годы Великой отечественной войны.
Кроме того, список пополнил также признанный иноагентом общественный деятель Леонид Гозман*, которого в июне 2024 года суд заочно приговорил к лишению свободы на срок восемь с половиной лет за распространение фейков о Российской армии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал имущество признанного в РФ иноагентом рэпера Моргенштерна.
* — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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