Беременная невестка Валерии попала в больницу с подозрением на серьезный диагноз

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 68 0

Что известно о ее состоянии?

Беременная невестка Валерии попала в больницу с серьезным диагнозом

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Супруга младшего сына певицы Валерии, находящаяся на шестом месяце беременности, попала в больницу с подозрением на серьезный диагноз. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Как стало известно, девушка почувствовала себя плохо по пути домой — она ощутила сильную слабость, головокружение и тошноту. Теряя сознание, будущая мама все-таки смогла самостоятельно добраться до дома, после чего сразу же обратилась к врачу. Пока что точный диагноз неизвестен, однако супруга Арсения Шульгина подозревает у себя анемию.

«Сегодня весь день в клинике. Вчера весь вечер лежала, давление 88/50, сильная слабость, не могла встать с кровати, головокружение. Сегодня с утра все то же самое, как будто вот-вот упаду в обморок. Поехали утром в клинику. Пока подозрение на сниженное железо (анемию), ждем анализы», — написала девушка в своем блоге.

Избранница сына Валерии готовится стать мамой уже во второй раз — их первая с Арсением дочь Селин родилась 31 декабря 2020 года, а сейчас, по прогнозам врачей, у пары родится мальчик. Если не случится никаких непредвиденных ситуаций, роды должны пройти уже во второй половине апреля. Сейчас остается только надеяться, что внезапный приступ не скажется на здоровье плода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Ангарская родила двоих детей с диагнозом бесплодие.

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