«Не дают продохнуть»: кто такие душнилы и как с ними правильно общаться

Такие люди не принимают чужую точку зрения. Чем же они отличаются от зануд?

«Душнила» — человек, который считает свое мнение единственно верным, а потому склонен навязывать его другим. Часто такие люди придерживаются категоричных, однобоких взглядов на вещи, рассказала клинический психолог Валерия Амелина в беседе с изданием Газета.ру.

Обесценивание заслуг других людей, отсутствие чувства юмора, неумение вовремя остановиться в навязывании своего мнения — все это про «душнил», отметила эксперт. Они способны на ожесточенные, громкие дискуссии, но только на темы, которые интересны исключительно им. Вторая сторона спора и ее точка зрения не играют важной роли.

Слово «душнила» — сленг, появилось на форуме. Один из пользователей поделился, как однажды провел время с очень своеобразным человеком. Впечатления от этой встречи были описаны так: взаимодействие оставляет неприятный осадок, хочется открыть окно и проветрить помещение, ведь разговор невыносимо «душный».

«Это люди, которых раньше мы часто называли занудными или нудными. Но что мы видим ключевым в слове „душнила“? Это люди, которые не дают продохнуть. Я предполагаю, что именно отсюда и берется определение слова „душнила“ — тот человек, кто не позволяет продохнуть во время разговора и занимает слишком много пространства», — рассказала психолог.

Одна из причин, по которой люди становятся «душнилами» — стремление показать свою важность. Важную роль играет и отсутствие чувства юмора: если человек не способен посмеяться над собой или ситуацией, то вряд ли он сможет воспринимать чужие чувства и мотивы поведения окружающих.

Отсюда вытекает еще один фактор — неспособность понять принципы, по которым люди взаимодействуют друг с другом. К этому приводит, например, расстройство аутистического спектра или синдром дефицита внимания и гиперактивности. Душный человек просто не понимает, что доставляет другим неудобства, в его картине мира он не делает ничего плохого.

Когда общаетесь с «душнилой», следует проявлять дипломатичность и стратегию. Внимательно слушайте, задавайте вопросы. Если ваши границы нарушаются, скажите об этом прямо. В напряженном разговоре лишней не будет шутка, однако обесценивать юмором чувства — в особенности свои — не стоит. Если что-то из сказанного расстроило вас, сообщите об этом собеседнику.

Зануда и «душнила» — не одно и то же. Душнила постоянно задает нетактичные вопросы, резко критикует собеседника и не считается с его мнением. Он не способен вовремя прекратить разговор на тяжелую или неуместную тему, потому что не чувствует настроения другого. Общение с ними очень изматывает и «душит».

Разговор с занудой — это взаимодействие с педантичным и придирчивым человеком, готовым прицепиться к каждой детали. Излишнее внимание к мелочам отнимает много времени и отвлекает от сути разговора. Общаясь с занудой, можно почувствовать себя провинившимся школьником, которого отчитывает учитель.

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