«Приехал, чтобы заработать»: в Курской области задержали наемника из Колумбии

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СК: наемник ВСУ из Колумбии Боорхэс арестован за вторжение в Курскую область

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Следствие установило, что Боорхэс вступил в ряды боевиков за материальное вознаграждение.

Российские войска сегодня расширили плацдарм для наступления на Купянск. Освобождено село Западное, которое расположено в десяти километрах к северу от города. Именно там — на западном берегу реки Оскол — наши войска формируют ударный кулак для дальнейшего наступления в Харьковской области.

А в Курской области наши разведчики задержали иностранного наемника из Колумбии, который, похоже, даже рад, что оказался в плену. У себя на родине Пабло Борхес работал охранником в магазине, денег не хватало, и на Украину он поехал на заработки. Как часто бывает в таких случаях, пленный утверждает, что в рядах ВСУ служил санинструктором, в боевых действиях не участвовал, оружие в руки не брал:

«Я приехал во Львов, потом нас направили в Ужгород. Там я качестве инструктора учил оказывать первую помощь. Потом меня и всю группу испаноговорящих, человек 60-70, направили в Сумы. Приехал, чтобы заработать денег. Подписал контракт, по которому за инструктаж мне обещали 50 тысяч гривен».

Пабло Борхес уже обвиняемым по уголовному делу о терроризме и наемничестве. Кроме того, есть данные, что многие колумбийцы перебираются в Европу, чтобы организовывать наркотрафик и не просто привозят сюда кокаин, а торгуют им даже в подразделениях, где служат.

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