По словам директора СВР, обстановка в мире не станет спокойной.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в 2025 году нет предпосылок для того, чтобы обстановка в мире стала спокойной. Главное — здравый смысл и выдержка региональных и глобальных «игроков».

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — рассказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Директор СВР подчеркнул, что в настоящий момент осуществляется переход от однополярного миропорядка к «новому и справедливому».

«И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой», — добавил Нарышкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать». Флаг считается самым большим в стране. Он был снят для замены полотнища и уже должен был вернуться на свое место. Такая необходимость возникла из-ха повреждений, нанесенных погодными условиями.