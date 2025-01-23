«Все зависит от глобальных игроков»: Нарышкин дал прогноз на 2025 год

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Нарышкин: в 2025 году обстановка в мире не станет спокойной

Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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По словам директора СВР, обстановка в мире не станет спокойной.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в 2025 году нет предпосылок для того, чтобы обстановка в мире стала спокойной. Главное — здравый смысл и выдержка региональных и глобальных «игроков».

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — рассказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Директор СВР подчеркнул, что в настоящий момент осуществляется переход от однополярного миропорядка к «новому и справедливому».

«И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой», — добавил Нарышкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать». Флаг считается самым большим в стране. Он был снят для замены полотнища и уже должен был вернуться на свое место. Такая необходимость возникла из-ха повреждений, нанесенных погодными условиями.

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