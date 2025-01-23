Вредят самой Европе: Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкции

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Срок их действия истекает 31 января, Будапешт может наложить вето.

Фото, видео: Reuters/Marton Monus

Венгрия может заблокировать продление европейских санкций против России. Как пишет Bloomberg, срок их действия истекает 31 января. А Будапешт может наложить вето на грядущем голосовании.

Премьер-министр Орбан считает, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций, так как они не достигли цели и вредят самой Европе. Как отмечают источники агентства, никакого плана «Б» у ЕС на случай отказа Венгрии нет. Если договориться на этой неделе не получится, то этот вопрос, как ожидается, будет вынесен на встречу министров иностранных дел в Брюсселе 27 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новоиспеченный президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он пригрозил Москве введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Штаты. Соответствующее сообщение было опубликовано в личном блоге американского лидера.

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Вредят самой Европе: Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкции

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