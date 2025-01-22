Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями
Об этом новый президент США говорил, когда обещал найти путь урегулирования конфликта?
Фото: Reuters/Карлос Барриа
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Новоиспеченный президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он пригрозил Москве введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Штаты. Соответствующее сообщение было опубликовано в личном блоге американского лидера.
«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом (Владимиром) Путиным <…> Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую Мировую войну», — отметил Трамп.
Президент США добавил, что конфликт на Украине может завершиться «легким или сложным путем», и легкий в этой ситуации он считает предпочтительным.
В связи с этим он призвал Москву «успокоиться и прекратить» СВО. Если же у Трампа не получится повлиять на российскую сторону, заметил он, ему придется установить высокие пошлины и санкции на все, что РФ продает Штатам.
Во время предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине. Он обещал это сделать сразу после того, как вступит в должность. Москва, в свою очередь, была готова выслушать конструктивные мысли американских коллег о том, как возможно разрешить этот кризис.
В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял на брифинге, что Россия готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, если команда президента Дональда Трампа свяжется с российскими представителями.
«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация США готовится к диалогу с Россией. И что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — сказал Ушаков.
- 22 янв
- Невозможно нарушить: Лавров назвал юридические гарантии условием завершения конфликта на Украине
- 22 янв
- «Поддержка Москвы»: как город помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам
- 22 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
- 22 янв
- Операторы БПЛА не дали противнику перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- «Град» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Обстановка неспокойная: ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово
- 20 янв
- Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
- 19 янв
- Дополнительные резервы не помогают: ВСУ несут колоссальные потери в курском приграничье
Читайте также
86%
-2.03 103.29
-1.76
Нашли ошибку?