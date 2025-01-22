Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 21 0

Об этом новый президент США говорил, когда обещал найти путь урегулирования конфликта?

Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями

Фото: Reuters/Карлос Барриа

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Тема:
Спецоперация

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную  операцию (СВО) на Украине. Он пригрозил Москве введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Штаты. Соответствующее сообщение было опубликовано в личном блоге американского лидера.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом (Владимиром) Путиным <…> Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую Мировую войну», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что конфликт на Украине может завершиться «легким или сложным путем», и легкий в этой ситуации он считает предпочтительным.

В связи с этим он призвал Москву «успокоиться и прекратить» СВО. Если же у Трампа не получится повлиять на российскую сторону, заметил он, ему придется установить высокие пошлины и санкции на все, что РФ продает Штатам.

Во время предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине. Он обещал это сделать сразу после того, как вступит в должность. Москва, в свою очередь, была готова выслушать конструктивные мысли американских коллег о том, как возможно разрешить этот кризис.

В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял на брифинге, что Россия готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, если команда президента Дональда Трампа свяжется с российскими представителями.

«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация США готовится к диалогу с Россией. И что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — сказал Ушаков.

Тема:
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