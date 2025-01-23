Больше 200 тел нашли под завалами в секторе Газа с начала боевых действий

При этом свыше 47 тысяч палестинцев стали жертвами конфликта.

Больше 200 тел достали из-под завалов в разрушенном секторе Газа с начала боевых действий. Об этом передает телеканал Al Jazeera.

«Спасатели в Газе пытаются извлечь тела из-под руин разрушенных домов. С момента окончания боевых действий было извлечено 212 тел», — говорится в материале.

Уточняется, что не менее 47 107 палестинцев погибло с начала боевых действий. Еще 111 147 человек получили ранения.

Как отмечается, мирные жители, которые решат вернуться в разрушенные кварталы в секторе Газа, будут вынуждены столкнуться с серьезными трудностями. Испытанием станет восстановление привычной жизни.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан. Проводится она в городе Дженин.