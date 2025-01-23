В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей и женщина

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Многие жители горящих домов смогли эвакуироваться самостоятельно.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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В городе Минусинск Красноярского края в пожаре, распространившемся на два дома, погибли двое детей и женщина, о чем сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание случилось на территории одноэтажного и двухэтажного домов. Стало известно, что 12 человек самостоятельно выбрались из горящих помещений на улицу, в их числе было три ребенка.

«При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела девочек 15 и 17 лет и женщины 48 лет», — информирует ведомство в официальном Telegram-канале.

Пожар охватил площадь в 385 кв. м. Общими усилиями 24 специалистов и семи единиц техники его удалось ликвидировать.

На месте событий был заснят видеоролик, на котором видно, что огонь практически до основания выжег фасады зданий, а также всю близлежащую территорию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Этим делится региональное управление Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль.

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