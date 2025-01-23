Патрушев посетил строительство завода по утилизации отходов в Татарстане

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев в течение рабочей поездки в Татарстан уделил время осмотру строительства завода по сжиганию мусора под Казанью.

О новом объекте разговор прошел при встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Также был поднят вопрос реализации таких национальных проектов, как «Экология» и «Экологическое благополучие», проводящихся в республике.

Минниханов подтвердил, что в настоящее время в Зеленодольском районе продолжается постройка предприятия для утилизации энергии, которая составляет 550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно. После этого глава республики совместно с вице-премьером РФ направился на территорию сооружения, чтобы проследить за текущими работами. О чем сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Генеральный директор ООО «АГК-2» Василий Белосевич информировал, что проходящие работы, которые были остановлены в 2023 году, восстановлены после подписания контракта о поставке необходимой техники для проекта партнерами из Китая.

«Вот две ячейки под котлы-утилизаторы, также все фундаменты сделаны и здесь на эти фундаменты будут ставиться грузоподъемные механизмы и будет начинаться монтаж. <…> Труба будет 98 метров, ровно такая же, как и на московских заводах», — прокомментировал Белосевич.

По словам гендиректора, работы по строительству бункерного отделения завершены, как и инженерно-бытового корпуса. Металлические конструкции турбинного отделения были демонтированы. Возведены временные постройки, навесы и складские помещения. Оценка готовности объекта — 24%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев назвал Татарстан лидером в стране по инвестиционному климату.