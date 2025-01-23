«Внутреннее сосредоточение»: стилист Байрамов ответил, почему не нужно бояться года Отшельника
Стилист Байрамов считает, что быть наедине с собой могут самодостаточные люди
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Стилист считает, что быть наедине с собой могут самодостаточные люди.
Одиночество позволяет быть самодостаточным и научиться не скучать с самим собой. Об заявил стилист Омар Байрамов корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Василий».
Нынешний 2025-й год многие эзотерики называют «годом Отшельника» - таков его аркан. По их словам, это будет временем погружения в себя, но многие стали бояться одиночества. В связи с этим журналисты спросили Байрамова, не боится ли он подобных предсказаний.
«Я практически всегда так провожу время, потому что одиночество — это не так страшно, как кажется», — заверил он журналистов.
По мнению стилиста, быть наедине с собой могут только самодостаточные люди, которым не скучно с собой.
«Одиночество — это когда ты настолько полон и самодостаточен внутри себя, что тебе не скучно с самим собой», — рассказал Байрамов свое понимание этого слова.
Более того, быть в одиночестве бывает очень полезно, так как только в тишине и спокойствии мы можем все проанализировать планы и придумать новые.
«Поэтому в таком состоянии, особенно творческие люди, придумывают новые идеи, новые проекты. Когда ты с кем-то где-то в большой компании, то происходит хаотичность мыслей. Когда ты в одиночестве, то у тебя идет именно внутреннее сосредоточение, и тогда рождается то, к чему люди потом стремятся», — объяснил стилист.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова сказала о состоянии своего отца после инсульта.
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