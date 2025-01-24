«Нужно деэскалировать»: Трамп о намерении сократить ядерные арсеналы США, РФ и Китая

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Трамп заявил о намерении сократить ядерные арсеналы США, РФ и Китая

«Нужно деэскалировать»: Трамп о намерении сократить ядерные арсеналы США, РФ и Китая

Фото: AP/ТАСС

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По его словам, ранее он уже обсуждал эту тему с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении возобновить обсуждение сокращения ядерных арсеналов стран, включая Соединенные Штаты, Россию и Китай. Об этом американский лидер заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Слишком много денег тратится на ядерный потенциал. Нужно деэскалировать ядерные отношения», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сокращение ядерного вооружения двух стран.

По словам американского лидера, США открыты к обсуждению возможности ядерного разоружения при условии, что Россия и Китай примут аналогичные обязательства. Трамп добавил, что американская сторона видит перспективы для достижения подобного соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. Глава РБ также договорился с Путиным о размещении в Республике ракетных комплексов «Орешник».

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