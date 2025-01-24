Трамп приказал рассекретить данные об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп намерен рассекретить документы о громких убийствах более чем полувековой давности. О соответствующем распоряжении сообщается на официальном сайте Белого дома.

Политик в этом заявлении отметил, что правительство до чих пор не опубликовало свои записи о смерти 35-го президента Джона Кеннеди, его младшего брата, сенатора Роберта Кеннеди, и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга.

«Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах, наконец, без промедления опубликовать все записи, связанные с этими убийствами», — заявил он.

По словам Трампа, закон о сборе материалов, имеющих отношение к убийству Джона Кеннеди от 1992 года требовал, чтобы все соответствующие записи были публично раскрыты в полном объеме к 26 октября 2017-го, если только препятствием не станут риски для национальной безопасности. Президент отметил, что в 2018-м приказал госслужбам повторно рассмотреть документы исполнительных департаментов и в течение трех лет раскрыть информацию.

Предшественник Трампа Джо Байден, как он утверждает, откладывал решение вопроса, что дало агентствам дополнительное время для проверки записей и удержания данных от публикации. Продолжающееся редактирование и сокрытие информации, по мнению американского лидера, не соответствует общественным интересам, и необходимость их обнародования «давно назрела». Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, во время следования президентского кортежа.

То же касается дел Роберта Кеннеди (5 июня 1968 года смертельно ранен выстрелом в отеле в пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния) и Мартина Лютера Кинга (28 марта 1968 года убит снайпером на марше протеста в Мемфисе, штат Теннесси).

Трамп поручил предоставить ему план полного рассекречивания записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, в течение 15 дней. На работу с документами по двум другим убийствам он дал соответствующим ведомствам 45 дней.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.