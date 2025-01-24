«Проникают в глубокие слои кожи»: почему нельзя выдавливать прыщи

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Самостоятельное удаление акне может привести к инфекции

Кожные инфекции и гнойные воспаления грозят тем, кто выдавливает прыщи

Фото: 5-tv.ru

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Попытки избавиться от акне самостоятельно могут привести к продолжительным проблемам.

Самостоятельное удаление акне может привести к более серьезным последствиям. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог София Белаш в беседе с изданием Газета.ру.

Многие пациенты сначала пытаются избавиться от высыпаний на лице с помощью выдавливания. Но не все понимают, что это больше вредит, чем помогает.

«Прежде всего, механическое вмешательство, такое как выдавливание угрей, приводит к повреждению кожи. Это может спровоцировать инфекции, так как неосторожные действия создают микротрещины на поверхности, через которые патогенные микроорганизмы проникают в глубокие слои кожи», — объяснила Белаш.

Помимо этого, в домашних условиях трудно обеспечить необходимую стерильность инструментов. Инфекции, которые могут образоваться, проявляются в виде покраснений, отечности и гнойных воспалений.

Также у человека могут образоваться рубцы и темные пятна. Они значительно ухудшают внешний вид кожи. Эти несовершенства требуют дорогостоящих и длительных процедур для устранения и могут сохраняться на коже в течение многих месяцев или лет.

Выдавливание прыщей приводит и к распространению новых высыпаний. При попытке удалить угри люди сами не замечают, как распространяют бактерии по поверхности.

Врач отметила, что профессиональный подход к лечению акне крайне важен. Специалисты смогут разработать индивидуальные программы, которые обеспечат быстрое и эффективное избавление от заболевания.

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