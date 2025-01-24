«Уличены в получении откатов»: появились новые подробности о владельцах затонувшего у Керчи танкера

На подсчет ущерба от разлива мазута уйдет примерно три месяца, после этого счет выставят виновникам аварии с танкерами. Пока же в деле фигурирует два капитана. Владельцев танкеров еще не видели на месте катастрофы.

Тем временем наши корреспонденты провели свое расследование — и неожиданно в деле всплыли новые факты. Оказывается, владельцы судна связаны с другой трагедией — гибелью пассажиров теплохода «Булгария». Подробнее об это рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На черных от мазута песчаных пляжах Анапы не протолкнуться. Тысячи волонтеров работают посменно: уже собрали более 170 тысяч тонн загрязненного песка. Присоединилось большое количество добровольцев, и это всего один пятачок черноморского побережья: здесь и местные жители, и те, кто приехал из других регионов.

На «спасение моря» брошены все силы. Работают все, кроме владельцев танкеров, которые так ни разу и не побывали на месте катастрофы.

«Их лично не видел и знать не знаю», — рассказал волонтер Денис.

По всей видимости, у судовладельцев есть дела поважнее — успеть замести следы из темного прошлого, которые тянутся за ними коррупционным шлейфом.

Как выяснили «Известия», собственники танкера «Волгонефть 212» раньше работали в структурах бизнесмена Михаила Антонова —владельца того самого теплохода «Булгария», затонувшего в 2011 году, тогда погибли 122 человека.

«Булгарией», в свою очередь, владело «Камское речное пароходство». Среди его топ-менеджеров значились нынешний и бывший владелец «Камашиппинг» — отец и сын Сельковы. По словам самого Антонова, отправившие в рейс «Волгонефть» 212, запятнали себя еще тогда.

«Могу сказать, что работая в нашей структуре, он и его сын были уличены в получении откатов и хищении векселей нашей компании на многие миллионы рублей», — отметил Михаил.

Виктор Сельков, который начинал в 90-е, уже тогда был уличен в серых схемах, но все обвинения отрицал, что, впрочем, косвенно доказывает его близость к структурам, владеющими затонувшей «Булгарией».

«В конце 2001 года я стал свидетелем необоснованных денежных переводов на ремонт судов, реально принадлежащих офшорным компаниям», — рассказал Сельков.

Антонов ответственности не понес, впрочем, как и Сельков-старший. Он создал свою компанию «Кама Шиппинг» и продолжил свои аферы. О крупных налоговых махинациях в ней стало известно только после крушения «Волгонефти-212». Ответственность за них теперь несет старший сын Селькова — Константин.

О теневых налоговых схемах стало известно только сейчас. Решением арбитражного суда от 2021 года по материалам проверки долг перед налоговой составлял 15 миллионов рублей. Есть еще один арбитраж от 2018 года: «Кама Шиппинг» заработала 316 миллионов рублей за год, не заплатив в бюджет ни копейки. Сейчас все счета компании арестованы.



«Элитный район Перми с шикарной загородной недвижимостью. Вот этот дом, по нашим данным, принадлежит сооснователю, генеральному директору компании «Кама Шиппинг», — отметил Кирилл Ольков.

Впрочем, владелец «Кама Шиппинг», как мы выяснили, из Перми никуда не уезжал, в отличие от бенефициаров второго танкера «Волгонефть-239», большинство из которых никто в глаза не видел. Кроме, разве что, Лилии Струковой.

А поговорить с ней есть о чем. Финансовые показатели и состояние флота ЗАО «Волгатранснефть» — сплошные мутные воды. У компании, по сути, даже нет полноценного офиса. Юридический адрес на Почтовой — единственная закрытая дверь с табличкой.

По нашим данным, конечным бенефициаром «Волгатранснефти» является бизнесмен Игорь Шавва, а сама компания-судовладелец тесно связана с другим юрлицом — подконтрольным ей ЗАО «Волга-Бункер».

По крайней мере, гендиректором обеих в разное время значился некий Андрей Сураев, а нынешний руководитель «Волга-Бункер» Алексей Форкин возглавляет компанию ООО «Квартал», которой владеет все тот же бизнесмен Игорь Шавва.

Еще один любопытный документ, который оказался в распоряжении «Известий», — иск «Волга-Бункера» к «Волгатранснефти» на шесть с половиной миллионов рублей — за продажу шести судов. Сумма, мягко говоря, заниженная.

Но интересно другое: ЗАО «Волга-Бункер» сейчас требует признать судовладельца банкротом. Учитывая, что компании подконтрольны одним и тем же лицам, очень похоже на сговор.

«Это их природа — хищническое отношение и к оборудованию, и к людям», — подчеркнул первый зампредседателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Тот же бенефициар «Волгатранснефти» Игорь Шавва с легкостью отправит все танкеры в свободное плавание. Удалось выяснить, что у него много и других активов: от гигантской сети по продаже нижнего белья до брокерских компаний. Но там говорить про них никто не хочет — ссылаются на запрет следователей.

Бенефициары московской «Волгатранснефти», как и пермской «Кама Шиппинг», уж точно не обеднеют, даже если останутся без своих танкеров, и долгие годы смогут держаться на плаву на других активах и накоплениях от налоговых махинаций.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с кормы «Волгонефть-239» осталось откачать 300 тонн мазута.