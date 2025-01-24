Армению в ЕС: на каком этапе находится «евроинтеграционный» законопроект

Он будет рассмотрен на парламентской сессии с 11 по 14 февраля, соответствующая комиссия уже дала свое «добро».

Комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции вынесла положительное заключение по законопроекту о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Трансляция велась на YouTube-канале законодательного органа.

Ожидается, что проект закона будет рассмотрен на парламентской сессии с 11 по 14 февраля. При этом оппозиция в голосовании не участвовала.

Прежде глава армянского МИД Арарат Мирзоян подчеркнул интенсивное и динамичное развитие отношений Армении и Евросоюза. Он отметил, что объединение оказало содействие стране в сфере безопасности и заявило о готовности помочь экономическому развитию.

Вице-премьер Алексей Оверчук прокомментировал решение Армении. Он сказал, что законопроект о членстве в Евросоюз будет рассматриваться как начало выхода из другого блока — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сворачивание отношений с ЕАЭС грозит Армении ростом цен на продовольствие и энергию, а также сокращением экспорта на 70–80%.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, что желание Армении вступить в ЕС является «суверенным выбором» для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве прошла встреча глав МИД России и Армении.