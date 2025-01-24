Тайны «Прохожего» ушли с молотка: рукопись Виктора Цоя продали на аукционе

Песня вошла в альбом «Группа крови» и изначально носила название «Сильная личность».

В Санкт-Петербурге с аукциона продали рукопись легендарного Виктора Цоя с текстом «Прохожего». Эта песня вошла в альбом «Группа крови», а премьера состоялась в 1987 году.

Изначально у трека было другое называние — «Сильная личность». Именно оно указано на рукописи. По некоторым данным, его поменяли, чтобы цензорам было сложнее понять смысл хита.

Текст сопровождается резюме о том, что песня допускается к исполнению на концертах. В итоге лот ушел с молотка по стартовой цене — полтора миллиона рублей.