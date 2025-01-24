Президент выступил с речью на заседании Попечительского совета МГУ.

Президент РФ Владимир Путин удивился, что средняя зарплата в Москве составляет около 160 тысяч рублей. По этому поводу российский лидер высказался на заседании Попечительского совета МГУ.

«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, отстает немножко от среднего по Москве», — сказал он, обращаясь к мэру столицы Сергею Собянину.

Когда российский лидер услышал, что средний доход в столице составляет примерно 140-160 тысяч рублей, то с удивлением переспросил: «Серьезно? Больше!».

Мэр Москвы, в свою очередь, подтвердил эту цифру. В ответ на это Путин сказал, что в таком случае учебное учреждение выполнило установленные нормативы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по урегулированию украинского конфликта в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.